OM : Les joueurs en guerre contre Eyraud, Rothen se lâche

Dans : OM.

Les propos et les actions de Jacques-Henri Eyraud ces dernières heures ont semé le trouble à l’OM. Attention au retour de flamme.

Le président marseillais a tout d’abord recruté un spécialiste des ventes vers la Premier League, probablement pour écouler un joueur ou deux vers le juteux marché anglais, dans les prochains jours ou les prochains mois. Pas un signal très rassurant pour André Villas-Boas, qui ne veut pas qu’on touche à son effectif. En plus de cela, en marge d’un discours, le président marseillais a confié que sa priorité n’était vraiment pas le sportif, mais l’équilibre des comptes et donc les ventes pour rétablir la situation économique du club. Pas des choses à dire en public selon Jérôme Rothen, pour qui les joueurs pourraient aussi avoir leurs mot à dire dans cette histoire.



« J'ai vécu ce genre de situation où l'entraîneur peut aussi se mettre en difficulté avec son équipe dirigeante. Et à l'arrivée, il est soutenu à l'intérieur. Il est soutenu, j'ai des échos aussi du vestiaire, parce qu'ils l'adorent, parce que les séances sont géniales, encore plus quand tu gagnes, et encore plus quand ils prévoient des choses et que ça se passe sur le terrain. [...] Et en effet, il peut y avoir un pacte entre le groupe de joueurs et le staff pour se dire : "Il y a des propositions, peut-être pour Sanson, pour d'autres, mais tout le monde va rester, vous allez tous refuser, et on verra au mois de juin. On sortira tous gagnants, car on va qualifier le club pour la Ligue des Champions. Et après, ils se démerdent." Je pense qu'ils peuvent vraiment aller dans ce sens-là », a livré le consultant de RMC, qui a en effet vécu une époque chaude à ce niveau au PSG dans sa carrière.