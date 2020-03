OM : Les dix joueurs qui valent plus de 10 ME au mercato

Dans : OM.

Menacé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’OM s’apprête à vivre un mercato à l’économie, avec l’obligation de vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande.

L’Olympique de Marseille doit impérativement vendre pour afficher un déficit maximum de 30 ME au 30 juin prochain. Assurément, la situation est complexe pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, même si la deadline pourrait être modifiée en raison de l’arrêt temporaire des compétitions, lié à l’épidémie de coronavirus. Mais la tâche s’annonce quoi qu’il arrive délicate pour les dirigeants phocéens, lesquels ont fait appel à Paul Aldridge afin de vendre au prix fort un ou deux joueurs de l’effectif actuel. Il y a tout de même de l’espoir pour l’Olympique de Marseille puisque selon les estimations de Transfermarkt, dix joueurs phocéens sont estimés à 10 ME ou plus sur le marché des transferts en prenant en compte les performances du joueur, son âge et sa situation contractuelle.

Gros flop de l’OM depuis un an et demi, Kevin Strootman est toujours bien valorisé sur le marché des transferts puisque le Néerlandais vaut une bonne dizaine de millions d’euros. Même chose pour Jordan Amavi qui, au contraire de l’ancien milieu de Rome, s’est totalement relancé sous les ordres d’André Villas-Boas (12 ME). Également étincelant depuis la venue du Portugais, Dimitri Payet est estimé à 12,5 ME tandis que dans le même temps, la cote de Maxime Lopez, remplaçant depuis le début de la saison, s’est écroulée en atteignant seulement 15 ME. Six autres joueurs font figure de valeur sure pour l’OM, tant sportivement que financièrement avec Dario Benedetto (15 ME), Valentin Rongier (20 ME), Duje Caleta-Car (25 ME), Morgan Sanson (28 ME), Boubacar Kamara (30 ME) et Florian Thauvin (40 ME).

Le top 10 des valeurs marchandes à l’OM :

1 : Florian Thauvin (40 ME)

2 : Boubacar Kamara (30 ME)

3 : Morgan Sanson (28 ME)

4 : Duje Caleta-Car (25 ME)

5 : Valentin Rongier (20 ME)

6 : Dario Benedetto (15 ME)

7 : Maxime Lopez (15 ME)

8 : Dimitri Payet (12,5 ME)

9 : Jordan Amavi (12 ME)

10 : Kevin Strootman (10 ME)