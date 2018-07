OM : Les deux énormes détails qui compliquent le dossier Giroud

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Intéressé par le recrutement d'Olivier Giroud durant ce mercato estival, l'Olympique de Marseille aimerait accueillir l'attaquant français... en prêt.

À la recherche d'un nouvel avant-centre, un an seulement après avoir déboursé plus de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de Mitroglou et de Germain, le club phocéen se retrouve dans une impasse. Alors que la direction olympienne a jeté toutes ses forces dans la bataille pour faire venir Mario Balotelli, en vain pour le moment vu que Mino Raiola freine les négociations à cause de trop grosses demandes financières, l'OM a activé son plan B avec Giroud.

L'intérêt de Marseille pour le buteur de l'équipe de France est bien réel, mais la formation du Vélodrome souhaite boucler cette transaction sous la forme d'un prêt, selon La Provence. Une opération plus ou moins vouée à l'échec, car Chelsea ne laissera pas partir son joueur gratuitement, après l'avoir recruté pour 22 millions d'euros en janvier dernier. Mais aussi et surtout parce que l'attaquant de 31 ans n'a peut-être toujours pas envie de quitter Londres pour retourner en France, surtout après son titre de Champion du Monde. Autant dire que l'OM peut s'attendre à ramer avec Giroud, aussi...