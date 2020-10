OM : Les critiques ne passent pas, Villas-Boas dézingue Valbuena

Dans : OM.

Tombeur de l’OM en Ligue des Champions avec l’Olympiakos, Mathieu Valbuena a dézingué son ancien club après la rencontre. André Villas-Boas n’a pas aimé, il a défendu ses troupes ce lundi en conférence de presse.

Battu par l’Olympiakos (1-0) en ouverture de sa saison de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a reçu les critiques de Mathieu Valbuena. Ce dernier, passeur décisif sur l’unique but de la rencontre, a descendu son ancien club pour son attitude affichée sur le terrain. « J’ai vu peu d’âme dans cette équipe. Je n’ai pas vu de personnalité, je n’ai pas vu d’entraide entre eux, je n’ai pas vu de leader », a-t-il reproché aux Phocéens. Ses propos ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Ce lundi, en conférence de presse, André Villas-Boas s’est étonné de telles déclarations de la part du Français.

« La réponse de Valbuena vient du résultat et de sa passe de dernière minute, le match aurait dû se finir sur un 0-0 ou un 1-0 pour nous. Mais en tout cas, pour un joueur expérimenté comme lui, je ne m’attendais pas à ces déclarations. De toute façon ce n’est pas notre problème, on a montré qu’on avait une âme face à Lorient, on continue notre chemin », a-t-il réagi. L’entraîneur olympien ne doute pas de ses hommes et prépare le choc de mardi soir contre Manchester City. Après une victoire sur la plus petite des marges à Lorient, l’OM n’aura pas d’autre choix que de montrer du caractère pour éviter de se retrouver en ballotage défavorable après seulement deux journées.