OM : Valbuena allume la bande organisée de Villas-Boas

Bourreau de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions avec l’Olympiakos (0-1), Mathieu Valbuena n’a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie…

Mercredi au Pirée, Mathieu Valbuena a vécu un match particulier, entre sa formation actuelle et son club de coeur. Toujours très en jambes à 36 ans, l'international français a délivré une passe décisive sur l’unique but de ce match, inscrit par Ahmed Hassan Mahgoub en toute fin de rencontre. Un succès mérité pour le club grec. De quoi rendre Valbuena inquiet pour Marseille. Car pour l’ancien attaquant de l’OM (2006-2014), les joueurs phocéens n’ont tout simplement pas été à la hauteur de l'événement en termes d'état d’esprit…

« J'ai vu peu d'âme dans cette équipe. Je n'ai pas vu de personnalité, je n'ai pas vu d'entraide entre eux, je n'ai pas vu de leader. C'est ce que j'ai ressenti sur le terrain. J'ai senti un mal profond dans cette équipe. Je n'ai pas vraiment vu de révolte. Ils ont joué pour jouer. Je pensais voir une équipe attaquer très fort le match, avec beaucoup d'agressivité. On met souvent les choses sur l'expérience. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu fais ton premier match de Ligue des champions, il faut avoir un peu d'insouciance, de la grinta, un peu plus d'envie. Tu ne peux pas tout réussir, mais ce n'est pas grave. Personne ne te le reprochera, encore plus à l'OM, si tu mouilles ce maillot et que tu perds le match », a avoué le consultant de RMC, qui pense donc que l’OM a été indigne de son statut pour son grand retour en C1 après sept ans d’absence...