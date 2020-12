OM : Les critiques de Thauvin, Villas-Boas a réglé le problème

Dans : OM.

Après le nul concédé face à Reims (1-1), Florian Thauvin avait critiqué le manque de jeu offensif de l'OM. Son entraîneur est revenu sur ses propos en conférence de presse.

André Villas-Boas vit une fin d'année tumultueuse. Alors qu'il semble de plus en plus tendu, comme en témoigne son attitude inacceptable avec la presse après le match face à Rennes, le Portugais doit désormais faire face aux critiques de certains de ses propres joueurs, lassés du jeu défensif de l'OM. Non satisfait de la prestation de son équipe contre Reims samedi soir, Florian Thauvin avait déploré un manque de prise de risque. Présent en conférence de presse, son entraîneur a été questionné sur cette déclaration.

« Déjà, vu le match, j'étais content de ne pas perdre, car on était trop ouvert et on prenait des contre-attaques. Il y a même eu une attaque avec le latéral droit qui pouvait faire 2-1. Je pense que Thauvin a parlé plutôt d'une frustration personnelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa déclaration. On ne pouvait pas faire grand-chose, car ils étaient fermés. Nous-mêmes avons déjà fait ce type de tactique parfois, et quand tu ne trouves pas les espaces, c'est dur. Tu dois maintenir le ballon, chercher le moment correct et attendre. Et évidemment, quand les joueurs clés comme lui et Payet ne trouvent pas les espaces, c'est plus dur pour eux, et ils sont frustrés. Mais j'ai parlé avec lui de ses déclarations, je ne pense pas que c'était comme ça » a expliqué le technicien. Quelques jours après son dérapage auprès d'un journaliste de La Provence qu'il avait menacé, André Villas-Boas affiche donc publiquement son désaccord avec son joueur star. Peut-être un signe de la pression ressentie par le coach marseillais, alors que son équipe reste sur deux contreperformances face à Rennes et Reims.