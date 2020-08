OM : Les agresseurs de Sarr toujours en fuite, le butin dévoilé

Dans : OM.

Parti pour rejoindre le centre d’entrainement vendredi matin, Bouna Sarr a du rebrousser chemin. A peine sorti de chez lui, il était attendu par quatre hommes cagoulés, dont deux armés, qui l’ont forcé à faire demi-tour, et lui ont dérobé tout ce qui pouvait avoir de la valeur chez lui.

La police, rapidement intervenue, est toujours à la recherche des quatre malfaiteurs ce dimanche, annonce La Provence. Les enquêteurs ont toutefois pu, une deuxième fois, entendre la déposition du défenseur de l’OM, qui a fait le point sur le déroulement de ce méfait et a aussi pu dévoiler le contenu de ce qui avait été dérobé. Tous les détails sont bons à prendre dans cette affaire, et c'est pour cela que l'ancien messin a été plus longuement entendu ce samedi. Cela pourrait avoir son importance, car c’est parfois lors de la revente d’objets volés que les enquêteurs parviennent à retrouver les agresseurs. En l’occurence, Bouna Sarr s’est fait dérober des bijoux et bracelets, des montres et des lunettes haut de gamme, ainsi que 1500 euros en liquide.

Pendant ce temps, le Franco-Guinéen a reçu de nombreux messages de soutiens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein du club olympien. Il affirme depuis vouloir rapidement tourner la page et se concentrer sur la saison de l’OM qui va bientôt débuter. De son club, le club provençal avait déjà augmenté largement la surveillance et la sécurité autour des domiciles des joueurs après des incidents de ce type il y a quelques années, même s’il est bien évidemment impossible de tout boucler.