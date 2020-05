OM : Les agents de Lopez travaillent bien, Mourinho est un fan

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans un an, Maxime Lopez fait sans doute partie des joueurs que Jacques-Henri Eyraud tentera de vendre cet été.

Plus que jamais dans le viseur du fair-play financier, l’OM doit vendre pour environ 60 ME lors du prochain mercato selon les estimations de L’Equipe. Ce qui signifie que certains joueurs dont la fin du contrat approche ne seront pas prolongés, bien au contraire. C’est le cas de Valère Germain, qui bénéficie par ailleurs d’un très gros salaire, mais également de Maxime Lopez. Très apprécié en Espagne, où le FC Séville lui fait les yeux doux, le milieu de terrain de 22 ans a également son petit lot d’admirateurs en Angleterre. Parmi eux et cela paraît assez dingue… José Mourinho, à en croire Estadio Deportivo.

Pour le média andalou, il ne fait aucun doute que le Special One, aux manettes de Tottenham depuis novembre dernier, souhaite recruter Maxime Lopez chez les Spurs. Le technicien portugais pousserait même sa direction à faire le nécessaire afin de recruter le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, avant que la concurrence ne rafle ce dossier, quitte à surpayer un peu le joueur, dont la valeur marchande est estimée à seulement 10 ME en raison de sa situation contractuelle. Reste maintenant à voir si cette information qui paraît totalement surprenante pour ne pas dire surréaliste trouvera une confirmation en France et si effectivement, Tottenham tentera de recruter Maxime Lopez. Par ailleurs, le média indique que West Ham est également intéressé par le milieu de poche de l’OM, tout comme bien évidemment le FC Séville. Le club andalou semble, de l'avis de tous les observateurs, correspondre bien plus au style de jeu et au réel niveau de Maxime Lopez même si en mercato, tout est possible.