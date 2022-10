OM : Leonardo Balerdi envoie balader le Vélodrome

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De nouveau titularisé lors du succès à Angers (0-3) vendredi, Leonardo Balerdi s’est montré solide. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille a justifié la confiance du coach Igor Tudor. Une manière de répondre aux critiques des supporters qu’il préfère ignorer.

Annoncé sur le départ en fin de mercato estival, Leonardo Balerdi est loin d’être indésirable à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central a gagné la confiance de l’entraîneur Igor Tudor qui l’a déjà titularisé à neuf reprises cette saison toutes compétitions confondues. C’était de nouveau le cas vendredi à Angers où l’Argentin, malgré une gêne à la cheville cette semaine, a rendu une belle copie et contribué au clean sheet du gardien Pau Lopez. Une belle manière de répondre à ses détracteurs, y compris ceux du Vélodrome.

Rappelons en effet que Leonardo Balerdi, en difficulté contre Lille (victoire 2-1) et sorti avant la demi-heure de jeu, avait quitté la pelouse sous les sifflets du Vélodrome. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a donc savouré sa performance du week-end. « Je me sentais bien sur le terrain, a commenté le Marseillais en zone mixte. C'est important parce qu'on va jouer en Ligue des Champions (contre le Sporting Portugal mardi, ndlr). Je suis toujours calme, j'écoute ma famille et mes amis. Mais après je dois travailler. »

Balerdi se fiche des critiques

« Je suis content de jouer beaucoup de matchs et je dois continuer comme ça. Les gens parlent mais je dois travailler, a réagi Leonardo Balerdi. Je pense que c'est le meilleur Olympique de Marseille que j'aie connu. On est plus forts dans les duels et on marque des buts. C'est ce dont on manque en Ligue des Champions mais je pense que si on le fait, on peut être meilleurs en Ligue des Champions. J'espère que l'on gagnera mardi. » Sanctionné par l’UEFA, l’Olympique de Marseille jouera à huis clos. Au moins, le défenseur central ne sera pas sifflé.