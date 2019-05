OM : Lecomte est bon, Marseille peut préparer le contrat

Dans : OM, Mercato, MHSC, Ligue 1.

Invité ce dimanche de Téléfoot, Benjamin Lecomte n'a pas échappé à une question sur le mercato, même si le gardien de but de 28 ans a encore trois saisons de contrat avec Montpellier. En contribuant largement au bon classement du MHSC, qui pointe juste devant l'OM en Ligue 1, Benjamin Lecomte sait qu'il va probablement faire l'objets de plusieurs sollicitations durant le prochain marché des transferts. Et un des clubs intéressés devrait être l'Olympique de Marseille, qui cherche à trouver le successeur idéal à Steve Mandanda. Loin de se défausser, le portier montpelliérain a fait face aux rumeurs.

Et notamment à celle qui fait de lui le futur gardien de but de l'OM. « Oui, l’Olympique de Marseille fait partie des grands clubs français. Après il y a mon club où je me sens bien et on verra bien ce qu'il va se passer pour le mercato d'été », a confié Benjamin Lecomte, qui a toutefois tenu à préciser qu'à cet instant de la saison il n'avait eu aucun contact direct avec les dirigeants du club phocéen. Mais au moins, il ne ferme pas la porte à ces derniers, qui auront probablement pris note des propos de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de Ligue 1.