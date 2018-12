OM : Lecomte est bon, Mandanda bientôt à la retraite ?

Dans : OM, Ligue 1, MHSC.

En quête du successeur de Steve Mandanda, l'Olympique de Marseille creuse actuellement une piste franco-française en Ligue 1.

Steve Mandanda aura 34 ans en 2019. Yohann Pelé a déjà 36 ans. Et le jeune Florian Escales (22 ans), auteur de son premier match face à Limassol en Europa League jeudi dernier (1-3), ne semble pas avoir les faveurs de sa direction. Si le club phocéen doit d'abord se renforcer à d’autres postes, comme à la pointe de son attaque, il pense donc déjà à l'avenir. Et sachant que Mandanda montre une forme de déclin cette saison, à cause de problèmes physiques, l'OM se doit de réfléchir en vue de l'année prochaine. D'après les informations de L'Equipe, Marseille envisage, par conséquent, de passer à l'action pour Benjamin Lecomte.

International français depuis quelques semaines et toujours très bon sous le maillot du MHSC, le portier de 27 ans est clairement une valeur sûre de la L1. Pas étonnant donc de savoir que le gardien héraultais « est l'une des priorités » de la formation olympienne. Déjà annoncé dans le viseur de l'OM l'été dernier, Lecomte pourrait cette fois-ci réellement s'approcher du Vélodrome. Pour rendre cette transaction estivale possible, Andoni Zubizarreta a déjà avancé ses pions en sondant l'entourage du Montpelliérain. Ce qui n'a pas forcément rassuré le directeur sportif espagnol, car Monaco est aussi sur le coup, mais surtout parce que le MHSC réclame 20 millions d’euros pour son portier, qui a prolongé son contrat en début de saison. Une somme conséquente pour l'OM, vu que le fair-play financier de l'UEFA continue de garder un œil attentif sur les dépenses marseillaises au mercato...