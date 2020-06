OM : Le vrai prix de Thauvin tombe, ça fait très mal

Dans : OM.

Dans une situation financière délicate, l’OM ne semble pas en mesure d’offrir une prolongation aux joueurs en fin de contrat en 2021.

Ils sont nombreux dans ce cas, de Jordan Amavi à Steve Mandanda en passant par Maxime Lopez, et bien évidemment par Florian Thauvin. Le cas de l’ancien attaquant de Bastia est sans aucun doute le plus épineux à Marseille. Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud aimerait prolonger le bail de son champion du monde afin de refaire grimper sa valeur marchande, et éviter que le joueur ne puisse partir pour zéro euro dans un an. Mais la situation financière de l’OM est telle qu’il est difficile pour le dauphin du PSG de passer à l’offensive. Marseille semble bloqué, ce qui fait dire à l’économiste du sport Christophe Lepetit que Jacques-Henri Eyraud n’aura pas d’autre choix que de brader Florian Thauvin cet été…

« Plus le temps va passer, plus Florian Thauvin va se retrouver en position de force. Pour l’OM, il faudrait s’assurer, très en amont, d’une prolongation de contrat ou alors se résigner à le voir partir, y compris pour un montant éventuellement de 15 ME. Sa valeur marchande ? C’est difficile à dire car la valeur d’un joueur dépend de tout un ensemble de paramètres, notamment les salaires, les durées de contrat, etc… Une fois qu’on regarde les valorisations que l’on dit ça, on s’aperçoit que les valorisations sont très fluctuantes. De mon point de vue, il me semble que la valeur marchande du CIES est plus fiable que celle de Transfermarkt, et que la valeur de Thauvin se situe plus autour de 10 ME que de 30 ME » a indiqué l’économiste dans une vidéo publiée sur le site de L’Equipe. Encore faut-il que Florian Thauvin accepte de quitter Marseille, ce qui est loin d’être gagné, l’international tricolore ayant particulièrement envie de regoûter à la Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome…