OM : Thauvin reste et ne prolonge pas, son plan est malin

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne souhaite pas partir, et il ne pense pas à prolonger. Malin.

Jacques-Henri Eyraud l’a dévoilé, Florian Thauvin n’est pas à vendre, et cela même si le champion du monde tricolore de l’OM entame l’ultime année de son contrat. Du côté du joueur marseillais, cette situation semble idéale et le fait de disputer la Ligue des champions avec son club de cœur, ce dont il avait fait une condition sine qua non, suffit à son bonheur. Se confiant au Phocéen, un proche de Florian Thauvin écarte l’hypothèse d’un départ de ce dernier, et justifie les raisons de ce choix clair et net pris par l’attaquant marseillais. De même, la possibilité de voir Flotov prolonger à l’Olympique de Marseille est repoussée à plus tard, tout cela avec des motifs qui semblent légitimes.

Car ce membre de l’entourage de Florian Thauvin, qui s’est confié au site spécialisé, a un raisonnement qui tient debout sur le papier, du moins à cet instant du mercato. « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille où il a tout le monde avec lui, le public, le coach, il va jouer la Champions League, il sera libre en fin d'année et il a des chances de disputer l'Euro avec les Bleus. Pourquoi prendre des risques dans ces conditions, alors que tous les voyants sont au vert pour lui ? (...) Flo va reprendre la saison début août et le mercato va durer jusqu'en octobre. Il suffit qu'il fasse quatre ou cinq grands matches pour éveiller l'intérêt d'un grand club, mais à partir du moment où il va commencer la saison avec l'OM, jouer la Champions League et être libre à partir de janvier, on ne voit pas l'intérêt de partir », explique cette source, qui précise également que faute d’un « head of football » actuellement à l’Olympique de Marseille, il est inutile de parler d’une possible prolongation. Et ce proche de Florian Thauvin d’avouer que l’OM n’a pas les moyens financiers pour parler de cela, surtout après avoir expliqué de manière péremptoire que le champion du monde était intransférable même pour un montant record.