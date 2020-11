OM : Le vestiaire refuse d’enterrer Payet… en public

Dans : OM.

Totalement hors de forme depuis le début de la saison, Dimitri Payet a perdu sa place de titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille.

Sur le banc contre Manchester City, le Réunionnais a déçu face au FC Porto. C’est donc logiquement qu’il a débuté la rencontre à Strasbourg sur le banc des remplaçants. Et s’il a semblé toujours hors de forme en Alsace, l’international français a fait preuve de détermination lors de son entrée en jeu. A tel point qu’il est parvenu à être décisif en amorçant l’action du but de Morgan Sanson. Meilleur joueur de champ de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet sera très attendu au retour de la trêve internationale avec des chocs contre Nice, Porto ou encore l’Olympiakos.

Les autres cadres de l’effectif comptent sur lui, à l’instar de Steve Mandanda. Présent en conférence de presse en marge du match amical entre l’Equipe de France et la Finlande au Stade de France, le capitaine phocéen a été interrogé sur la méforme de Dimitri Payet. Et pour le gardien formé au Havre, il était absolument hors de question de taper sur son coéquipier par presse interposée. « Je n'ai pas de conseil à lui donner, encore moins indirectement à travers les médias. Dimitri est un joueur d'expérience et de qualité. Il sait ce qu'il a à faire » a fait savoir Steve Mandanda, sur qui il ne fallait donc pas compter ce mardi pour enterrer son coéquipier. Il faut dire qu’au fil des années, une relation privilégiée s’est tissée entre les deux hommes. En ce sens, il n’y a donc rien d’étonnant à voir Steve Mandanda protéger son coéquipier devant la presse. Gageons cependant que le discours n’est pas totalement similaire dans les vestiaires du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.