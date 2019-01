OM : Le Vélodrome boude l'OM, Dugarry a trouvé les responsables

Dans : OM, Ligue 1.

Vendredi soir, l’ambiance était délétère au Stade Vélodrome à l’occasion du match entre Marseille et le LOSC.

Et pour cause, les supporters phocéens avaient décidé de boycotter les dix premières minutes du match. Et quand ils sont arrivés dans les tribunes, c’était surtout pour crier leur mécontentement. Avec l’épisode du pétard, un huis clos à titre conservatoire a été prononcé, comme pour marquer officiellement une rupture entre le club et ses fans. Une bien triste situation que déplore Christophe Dugarry. Sur l’antenne de RMC Sport, le champion du monde 1998 a expliqué que selon lui, ce sont les dirigeants qui sont responsables du fiasco actuel à Marseille.

« On sent que c'est compliqué car c'est tendu entre les cadres de cette équipe et l'entraîneur. C'est de plus en plus compliqué, mais je ne pense pas que c'est une crise de résultat. C'est surtout une crise de confiance et de communication. Je pense que les dirigeants auraient dû arriver avec plus de modestie et d'humilité en Ligue 1. Les déclarations sur Paris, etc... C'était une erreur. C'est ça qui fait que désormais, les supporters craquent ! Tu ne peux plus revenir en arrière. Quand tu as eu autant de prétention au départ, c'est trop tard » a expliqué Christophe Dugarry, lequel accuse clairement Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt d’avoir mis la barre trop haute au début du Champions Project.