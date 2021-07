OM : Le Vélodrome à 100 % grâce au Pass Sanitaire ?

Dans : OM.

Lundi soir, Emmanuel Macron a dévoilé l’extension du Pass Sanitaire. Cela va concerner le retour du public dans les stades de Ligue 1.

Dans une interview accordée à La Provence ce mardi, Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, a justement évoqué le retour des spectateurs dans les stades à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1. Selon l’un des hommes de confiance de Pablo Longoria dans la cité phocéenne, le Pass Sanitaire mis en place par le gouvernement, qui atteste d’une vaccination complète ou d’un test PCR de moins de 48 heures, va permettre aux clubs de Ligue 1 de remplir correctement leurs stades. L’OM espère ainsi un Vélodrome plein à craquer dès le 29 août à l’occasion de la réception de Saint-Etienne lors de la 4e journée.

« Actuellement, on ne nous impose pas de jauge. Compte tenu des difficultés et de la nouveauté du dispositif, on veut y aller progressivement. On a choisi de fixer la limite à 5.000 pour Parsemain (contre le Servette en amical jeudi). Nous avons demandé une jauge à 50% pour le match contre Villarreal (au Vélodrome le 31 juillet), celle-ci est soumise à l’approbation du préfet qui est le seul habilité à réduire la capacité du stade s’il le souhaite. Puis on a décidé de monter en gamme pour les deux premières journées de championnat. Si tout va bien, que le processus fonctionne bien, que les gens arrivent suffisamment tôt au stade, le Vélodrome sera à 100% ouvert contre Saint-Étienne, pour notre deuxième match à domicile en L1 (le week-end du 29 août). On va déployer plus de monde. Avant l’étape de la palpation et du contrôle des billets, il y aura ce premier contrôle effectué par des personnels que l’on va mettre en place spécifiquement » a prévenu Jacques Cardoze, en espérant que ces bonnes nouvelles se concrétisent dans les semaines à venir.