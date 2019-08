OM : Le transfert dont Thauvin rêve capote au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Avec la fin du mercato anglais, les chances de voir Florian Thauvin rester à l’Olympique de Marseille ont considérablement augmenté.

Cependant, la Liga fait encore les yeux doux à l’international français. Quatrième du championnat espagnol l’an passé et donc qualifié pour la Ligue des Champions, le FC Valence apprécie notamment le profil du meilleur buteur marseillais. Néanmoins, le club du Ché doit impérativement se séparer de Rodrigo, en partance vers l’Atlético de Madrid, afin de boucler la venue de l’Orléanais. Et à en croire Mateu Alemany, présent en conférence de presse en cette fin de semaine, le transfert de Rodrigo à l’Atéltico est loin d’être bouclé. Il pourrait même capoter.

« Il n’y a pas d’offre concrète de la part de l’Atlético de Madrid pour Rodrigo. Hier après-midi, le joueur a demandé à s’entraîner aujourd’hui. Lui-même ne se voit pas en dehors de l’équipe si sa sortie n’est pas concrète. Il est à disposition de Marcelino (coach de Valence). Là où il y avait un accord préalable et une offre, il n’y en a plus maintenant. Pour des circonstances qui n’ont rien à voir avec Valence, l’option de transfert de Rodrigo n’est plus sur la table » a indiqué en toute transparence le directeur sportif du FC Valence. Un retournement de situation qui confirme la tendance des derniers jours, et qui semble indiquer que Florian Thauvin va bien rester à l’Olympique de Marseille une saison de plus.