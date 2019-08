OM : Le transfert de Thauvin est toujours possible, la preuve

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Actuellement blessé, Florian Thauvin est très loin d’être sur le départ à l’Olympique de Marseille.

Sa promesse de quitter le club en cas d’absence de Ligue des Champions paraît bien lointaine, et il a désormais l’intention d’effectuer une saison pleine avec la formation provençale. Il représente néanmoins l’un des joueurs à la plus forte valeur marchande au sein de l’effectif, et son départ, qu’André Villas-Boas ne souhaite pas, pourrait permettre de régler bien des dossiers dans l’autre sens. Le marché des transferts étant terminé en Angleterre, son plus gros courtisan se nommait le FC Valence, mais cette piste s’est récemment embourbée.

Néanmoins, un autre candidat s’est réveillé annonce le Corriere dello Sport, qui affirme que l’AS Roma conserve le champion du monde dans son viseur. Il pourrait en effet y avoir de gros mouvements en Italie dans les prochains jours, plusieurs dossiers étant en instance, et la Louve a bien l’intention de pouvoir se renforcer en cas de besoin. Au point de mettre 40 ME, la somme demandée par l’OM, pour recruter Florian Thauvin en urgence ? Cela ne semble pas la tendance, mais entre le coup de feu attendu en Italie et les besoins de liquidités à Marseille, il faudra rester méfiant.