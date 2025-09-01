OM ‍: Le transfert de Maupay en passer de capoter ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Annoncé comme proche de Sassuolo, Neal Maupay pourrait finalement rester à l'Olympique de Marseille. Le timing commence à inquiéter les dirigeants du club italien.

L'OM pensait pouvoir encaisser 6 millions d'euros avec le transfert de Neal Maupay à Sassuolo. Mais, alors que tout paraissait aller dans le bon sens, des journalistes italiens proches du club d'Émilie-Romagne affirment que l'opération pourrait être annulée, car les dirigeants de Sassuolo n'ont pas encore bouclé la totalité de l'accord avec l'Olympique de Marseille et avec l'attaquant arrivé à l'OM. Antonio Parrotto, journaliste italien, explique que même si le mercato se termine en Italie à 20 heures comme en France, ce qui n'était pas le cas avant, le timing de l'opération semble très court. Les négociations sont toujours en cours, mais le pessimisme est désormais très grand du côté de Sassuolo où l'on craint que ce transfert se heurte aux impératifs administratifs.

L'OM risque de voir revenir Neal Maupay

Si Neal Maupay ne signe pas avec le club italien, alors il reviendra à l'Olympique de Marseille, aucun plan B n'étant dans les tuyaux à cet instant du mercato estival. L'OM pourrait toutefois tenter de placer l'attaquant de 29 ans en Turquie, en Arabie Saoudite ou au Qatar. Pour cela, il faudra l'accord de Maupay, arrivé à l'OM en provenance d'Everton l'été dernier et qui sait que la concurrence sera brutale à Marseille cette saison. Nul doute que Pablo Longoria et Medhi Benatia vont tout tenter dans les prochaines heures pour essayer de finaliser la vente à un autre club, le nom de Getafe étant désormais évoqué.