6 ME pour Maupay, la vente miraculeuse de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Absent du groupe de l’OM qui s’est déplacé à Lyon dimanche soir, Neal Maupay est sur le départ. L’attaquant de 29 ans a de fortes chances de s’engager en faveur de Sassuolo dans les heures à venir.

Joueur important de Roberto De Zerbi la saison dernière, Neal Maupay n’est plus en odeur de sainteté à l’Olympique de Marseille. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang et l’éclosion du jeune Robinio Vaz ont fait mal à l’ancien attaquant d’Everton, lequel est poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines. La preuve, Neal Maupay n’a pas été retenu dans le groupe de l’OM pour les déplacements à Rennes et à Lyon lors de la 1ère et la 3e journée de Ligue 1. Un départ est clairement à l’ordre du jour pour l’attaquant de 29 ans et c’est en Série A qu’il pourrait rebondir.

Gazzetta : Neil Maupay se rapproche de Sassuolo, qui a trouvé un accord avec l’#OM pour un prêt avec option/obligation d’achat, pour un total de 5/6M par an. Le joueur doit maintenant trancher. Il est également courtisé par Genoa et Udinese 🗞️ pic.twitter.com/PrKCbTirj4 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) September 1, 2025

Ce lundi, la Gazzetta dello Sport nous apprend que Neal Maupay se rapproche fortement de Sassuolo, qui a trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 5 à 6 millions d’euros. Un deal qui convient à l’OM, qui a payé une somme équivalente pour recruter le joueur à Everton de manière définitive cet été, après l’avoir obtenu en prêt avec obligation d’achat l’an passé. C’est maintenant à Neal Maupay que va revenir la décision définitive. Le joueur a également des offres du Genoa et de l’Udinese sur la table et son choix est attendu dans les prochaines heures. Son départ est fortement espéré par le board olympien, qui aimerait économiser son imposant salaire puisqu’il n’entre plus du tout dans les plans de Roberto De Zerbi qui l’avait pourtant comparé à son « fils » l’an passé.