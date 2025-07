OM ‍: Le transfert d'Aguerd s'écroule brutalement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille veut recruter Nayef Aguerd en défense. Néanmoins, le plan phocéen a été retardé par les exigences financières de West Ham. Désormais, le club anglais refuse tout transfert du joueur marocain.

Une paire défensive Facundo Medina-Nayef Aguerd pour l'OM. Le projet des dirigeants marseillais était séduisant et ambitieux au début de l'été. Pour le moment, seule une étape sur deux a été accomplie. Le défenseur argentin est arrivé de Lens début juillet dans le cadre d'un prêt payant. Une stratégie utilisée pour éviter de payer plus de 20 millions d'euros pour le joueur dès 2025. La donne était finalement la même pour Aguerd. West Ham réclamait 22 millions d'euros pour céder son défenseur marocain, pourtant mis de côté par le passé et même prêté à la Real Sociedad la saison passée.

Le destin d'Aguerd à West Ham change

Pablo Longoria a avancé l'idée d'un prêt payant d'Aguerd avec option d'achat obligatoire à payer intégralement dans un an. Cela a été refusé par West Ham, obligeant l'Olympique de Marseille à lâcher une grosse somme tout de suite. De quoi retarder le dossier voire le bloquer définitivement. En effet, selon le site marocain Atlas Eleven, le club londonien change d'avis concernant Nayef Aguerd. La vente du défenseur central de 29 ans n'est plus souhaitée. Alors qu'il n'avait pas la confiance de l'ancien entraîneur David Moyes, il est plébiscité par le nouveau manager des Hammers Graham Potter.

La situation de Nayef Aguerd a changé à West Ham : Graham Potter souhaite le conserver, et le joueur, initialement peu séduit par le projet de David Moyes, n’exclut plus totalement de rester. pic.twitter.com/VktmitvZIz — Atlas Eleven (@onzedatlas) July 22, 2025

« La situation de Nayef Aguerd a changé à West Ham : Graham Potter souhaite le conserver, et le joueur, initialement peu séduit par le projet de David Moyes, n’exclut plus totalement de rester », a posté le média sur son compte X. Un retournement de situation complet qui ressemble à un coup de massue pour Marseille. L'OM devra offrir une très belle somme à West Ham pour Aguerd ou étudier le profil d'un autre défenseur central. A trois semaines de la reprise du championnat, ce n'est pas le scénario idéal pour Pablo Longoria et Medhi Benatia.