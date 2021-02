OM : Le successeur de Mandanda identifié par Longoria ?

Dans : OM.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda n’est pas encore sur le chemin de la retraite.

Du haut de ses 35 ans, le capitaine de l’Olympique de Marseille reste l’un des joueurs les plus performants de l’effectif de Nasser Larguet. De toute évidence, à moins d’une brutale baisse de niveau, Steve Mandanda sera toujours le gardien titulaire de l’OM la saison prochaine. En revanche, Pablo Longoria souhaite préparer l’avenir dès maintenant à ce poste crucial et en ce sens, le directeur du football de Marseille explore plusieurs pistes pour l’après-Mandanda. Selon les informations de But, le profil d’Alban Lafont plaît particulièrement au dirigeant espagnol, très attentif à la situation du joueur, prêté deux ans à Nantes par la Fiorentina en juin 2019.

Dans les prochaines semaines, l’ex-international espoirs français va effectuer son grand retour à la Fiorentina, un club avec lequel Pablo Longoria entretient d’excellentes relations, comme le prouve le prêt avec option d’achat de Pol Lirola il y a quelques semaines. Pour l’heure, aucune discussion officielle n’a débuté entre l’Olympique de Marseille et l’entourage d’Alban Lafont, dont la priorité était plutôt de découvrir la Premier League. Mais entre le Brexit et la troisième vague de Covid-19 qui touche durement le Royaume-Unis depuis un mois, il est de moins en moins probable de voir l’ex-gardien de Toulouse poser ses valises en Angleterre. Des pistes existent également en Allemagne, en Italie et en Espagne pour Alban Lafont, qui désire absolument rejoindre un club qualifié en coupe d’Europe la saison prochaine. Reste maintenant à voir si ce sera le cas de l’Olympique de Marseille. Surtout, il sera intéressant de savoir quel plan de carrière Pablo Longoria est susceptible de proposer à Alban Lafont, alors que Steve Mandanda est toujours en place…