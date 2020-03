OM : Le spécialiste du mercato s'attaque au dossier Thauvin

Dans : OM.

Excellent la saison dernière, Florian Thauvin n’a disputé que deux matchs de championnat avec l’Olympique de Marseille en 2019-2020.

A un an de la fin de son contrat, l’ailier droit de l’OM est à un tournant de sa carrière. Et pour cause, l’actuel dauphin du PSG ne semble pas avoir les moyens de prolonger le contrat de Florian Thauvin, ce qui signifie que le champion du monde 2018 pourrait être gentiment poussé vers la sortie par Jacques-Henri Eyraud. Car au sein de l’état-major olympien, on redoute un départ du talentueux gaucher pour zéro euro en 2021, et on semble résolu à l’idée de vendre Florian Thauvin pour seulement 20 à 30 ME, une somme bien moins importante que la réelle valeur marchande du joueur. Forcément, une telle situation contractuelle suscite de nombreux intérêts à travers l’Europe. Dans la presse italienne ces dernières heures, les intérêts de Valence, de l’AC Milan et de Rome ont notamment filtré.

Mais selon les informations récoltées par La Colina de Nervion, un autre club de gros calibre est sur les rangs, il s’agit du FC Séville. Effectivement, le média spécialisé rapporte que Monchi, le directeur sportif andalou, considéré comme l’un des meilleurs directeurs sportifs au monde, est très intéressé à l’idée de récupérer Florian Thauvin à prix cassé lors du prochain mercato. Le média explique que l’été dernier, la valeur marchande de l’attaquant de l’OM se situait aux alentours de 50 ME grâce à une belle saison effectuée et à une situation contractuelle blindée (2 ans de contrat). Mais pour le site spécialisé espagnol, Florian Thauvin ne vaut désormais pas plus de 20 ME après une saison blanche, et alors que son bail expire dans un an. Une situation parfaite pour Séville, qui pourrait bien dégainer une offre impossible à refuser pour l’OM dans les prochaines semaines. Reste à voir si de son côté, Florian Thauvin sera séduit par cette proposition ou s’il souhaitera effectuer une dernière saison en Provence, ce qui est loin d’être impossible.