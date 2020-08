OM : Le salaire XXL de Thauvin fait tousser l’Atalanta

Dans : OM.

Quart de finaliste de la Ligue des Champions cette saison, l’Atalanta Bergame sera de nouveau en lice dans la plus prestigieuse des compétitions l’an prochain.

Mais afin de continuer à performer, la formation de Gian Piero Gasperini souhaite se renforcer en attaque. Pour cela, une short-list a d’ores et déjà été établie par le staff de l’Atalanta Bergame. Une liste de recrues potentielles sur laquelle on retrouve notamment Memphis Depay (OL) et Florian Thauvin (OM) comme évoqué la semaine dernière. Mais selon les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, il ne sera pas simple pour le troisième de la Série A de s’offrir les stars de Ligue 1 lors du prochain mercato.

Et pour cause, malgré leur excellente saison en championnat et en Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame reste un club aux moyens financiers limités. Au-delà des indemnités de transfert, sur lesquelles le club bergamois peut faire une exception de temps en temps, ce sont les salaires de joueurs comme Depay ou Thauvin qui risquent de poser un souci aux dirigeants italiens au mercato. En effet, la masse salariale de l’Atalanta Bergame est très encadré et en ce sens, il apparaît comme improbable de voir un joueur de la dimension de Florian Thauvin, rémunéré à hauteur de 400.000 euros par mois à Marseille, poser ses valises au Stadio Atleti Azzurri d'Italia. D’autres pistes moins onéreuses sont ainsi creusées, dont celles menant à Taison (Shakhtar) ou encore à Jérémie Boga (Sassuolo), dont le salaire n’a évidemment rien à voir avec celui perçu par Florian Thauvin à Marseille. De son côté, l’international tricolore de l’OM continue de patiemment attendre des nouvelles de Pablo Longoria, qui va s’attaquer à son cas dans les semaines à venir. Pour rappel, Florian Thauvin sera en fin de contrat avec Marseille en juin 2021.