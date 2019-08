OM : Le salaire de Benedetto a fuité, il va surprendre

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les joueurs payés plus de 500.000 euros par mois à l’Olympique de Marseille, c’est terminé. Exit les Mario Balotelli aux salaires XXL et les contrats délirants comme ceux offerts à Kevin Strootman. Désormais, le club phocéen, dans le viseur du fair-play financier sera plus raisonnable et les émoluments de la recrue star de l’été Dario Benedetto le prouvent. En effet selon L’Equipe, l’avant-centre argentin de 29 ans n’est qu’à la septième place dans la grille salariale du club, derrière des joueurs tels que Valère Germain, Steve Mandanda ou Florian Thauvin.

« L'ancien joueur de Boca Juniors, passé aussi par le Mexique (Tijuana, America), a négocié un joli contrat, bien supérieur à celui qu'il avait en Amérique du Sud, mais inférieur à ce qui se fait à l'OM pour un avant-centre depuis l'arrivée du propriétaire américain. L'international argentin (5 sélections) gagnera 3,1 M€ brut par saison, soit à peu près 260 000 € brut par mois. Cela en fait, selon nos estimations, le septième salaire de l'effectif, derrière Kevin Strootman, Dimitri Payet, Luiz Gustavo, Florian Thauvin, Steve Mandanda et Valère Germain (Adil Rami gagnait davantage jusqu'à la résiliation de son contrat) » indique le quotidien, qui précise par ailleurs que Dario Benedetto s’est engagé pour 4 ans, plus une option que Marseille aura le luxe (ou pas) d’activer.