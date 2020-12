OM : Le rêve de Thauvin dévoilé, c'est le Barça

Dans : OM.

Si quelques cadres comme Dimitri Payet et Steve Mandanda ont montré l’exemple en décidant de prolonger leur contrat tout en lissant leur salaire, il semble impossible pour l’OM de parvenir à prolonger Florian Thauvin.

Du moins aux conditions actuelles puisque l’ailier français arrive en fin de contrat, et a bien envie de conserver au moins son niveau de vie actuel. En étant libre de tout contrat au mois de juin, il s’offre ainsi le luxe de pouvoir choisir librement sa prochaine destination à 27 ans. A condition également de séduire aussi son futur club. Le Milan AC le suit depuis longtemps, mais la presse espagnole dévoile en cette fin de semaine l’un des rêves de « Flotov ». Il s’agit tout simplement d’être recruté par le FC Barcelone, le club qui le fait rêver depuis toujours.

En 2017, quand il empilait les buts avec l’OM, l’ailier tricolore avait été contacté par le club catalan, sans que cela n’aille plus loin. En 2015, pour remplacer Pedro, le Barça avait aussi mis Florian Thauvin dans sa liste. Maintenant, selon Don Balon, ce serait surtout son statut de joueur libre qui intéresserait le FC Barcelone, persuadé qu’il sera possible de s’offrir un joker offensif à moindre coût. A l’heure où Lionel Messi a de grandes chances de partir, où Philippe Coutinho se voit indiquer la sortie et où Antoine Griezmann est méconnaissable, la venue de Florian Thauvin, qui n’a pas réussi à se hisser au niveau de la Ligue des Champions cet automne, serait tout de même bien surprenante. Mais le géant espagnol l’a déjà démontré, notamment en faisant venir Martin Braithwaite récemment, qu’il était capable de tenter parfois quelques coups de folie.