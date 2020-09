OM : Le rêve de Maxime Lopez vole en éclats !

Dans : OM.

Maxime Lopez a longtemps été l'un des chouchous des supporters de Marseille qui voyaient en lui l'avenir du club. Mais c'est désormais du passé.

Entre Maxime Lopez et l’Olympique de Marseille l’histoire d’amour semble mal se terminer, car à moins d’un an de la fin du contrat qui le lie à son club formateur, le milieu de terrain n’a aucune offre de prolongation. Et cela alors qu'André Villas-Boas ne semble plus réellement compter sur lui. Si celui qui a été le fer de lance de la formation version OM a longtemps espéré pouvoir signer dans un club prestigieux, on avait même parlé du FC Barcelone, l’heure n’est plus du tout au rêve mais à un brutal retour à la réalité. Selon Le Phocéen, Maxime Lopez voit en effet que rien ne se passe comme il l’espérait et forcément chaque jour rend la situation de plus en plus compliquée pour le milieu de terrain de 22 ans.

Le site spécialisé voit deux énormes problèmes se profiler pour Maxime Lopez. A savoir que l’OM ne veut pas le prolonger, et que les quelques « gros » clubs qui souhaitaient le faire signer n’ont finalement pas concrétisé cet intérêt. Au point que le milieu de terrain marseillais pourrait accepter de rejoindre un club moins huppé qu’il ne l’espérait ces dernières années afin d'avoir enfin sa chance, et ne plus s'installer sur le banc de touche comme c'est souvent le cas à l'Olympique de Marseille. « Maxime Lopez a désormais une seule envie : avoir un gros temps de jeu, quitte à viser un peu moins haut dans le choix de son éventuel futur club. Les équipes espagnoles le savent en tout cas sur le marché. Ce qui expliquerait, ces derniers jours, la rumeur l'envoyant au Bétis Séville », explique Le Phocéen.