OM : Le remplaçant de Gerson va rendre fou le Vélodrome

Par Mehdi Lunay

Gerson va quitter l'OM. Le Brésilien, lassé de ne plus jouer, devrait partir à Flamengo. Pour le remplacer, on évoque de nouveau l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi. Un suiveur de l'OM n'y croit pas du tout et pense à une solution de rechange bien connue des Olympiens.

L'histoire d'amour entre l'OM et Gerson n'aura duré qu'un an vraisemblablement. Arrivé lors du mercato estival 2021, le Brésilien a perdu beaucoup de temps de jeu depuis qu'Igor Tudor est sur le banc de l'OM. C'est ainsi que le milieu de terrain devrait retourner à Flamengo, sans doute en janvier prochain. Même s'il n'était pas l'élément préféré de Tudor, son départ laisse une place vacante dans l'effectif marseillais. Le club phocéen va devoir aller chercher un joueur pour le remplacer et, ce dès le mercato hivernal.

Malinovskyi ? Non, Luis Henrique succédera à Gerson

Ces derniers jours, une piste très séduisante a resurgi dans les médias. Comme l'été dernier, l'OM viserait le recrutement de Ruslan Malinovskyi. Le milieu ukrainien de l'Atalanta Bergame est en fin de contrat en juin prochain et son profil apporterait un plus non négligeable à l'OM. Toutefois, reste à régler le prix du transfert au club bergamasque. Or, c'est sur ce point précis que le bât blessait l'été dernier. L'OM a t-il trouvé la clé cette fois-ci ? Non, à en croire Ludovic Leccese entraîneur d'Endoume et consultant pour le site Football club de Marseille. Pour lui, Luis Henrique va revenir et c'est lui qui prendra la place de Gerson. Pas un Malinovskyi trop cher pour l'OM.

« C’est un joueur que je suis du coté de l’Atalanta, mais moi je vous le dis il ne signera pas à l’Olympique de Marseille. Vous rigolez ou quoi ? Il ne viendra pas…Tu parles du départ de Gerson mais on va aussi récupérer Luis Henrique qui ne joue pas à Botafogo et c’est peut être lui qui va remplacer Gerson, car aujourd’hui Botafogo n’en veut plus… Malinovskyi sera libre en fin de saison donc il voudra prendre un gros chèque. Il y a des gros clubs sur lui, c’est un joueur Ligue des Champions… Je n’y crois pas du tout pour Marseille », a t-il développé. Ce serait assurément moins clinquant pour les supporters marseillais...