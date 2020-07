OM : Le Qatar a peur, l'Arabie Saoudite va racheter Marseille

Dans : OM.

Même si Frank McCourt ne semble pas vouloir vendre l'Olympique de Marseille, du côté du Qatar on craint que l'Arabie Saoudite finisse par rafler la mise à l'OM.

« Je ne suis pas un intermédiaire, ni un porteur de valises, le projet de racheter l’Olympique de Marseille, c’est notre idée. Je ne suis pas le porteur de valises des Saoudiens, des Koweïtiens ni de quiconque sur cette terre », a confié, lundi dernier, Mohamed Ajroudi, lorsqu’il a confirmé son désir de racheter l’OM à Frank McCourt. Mais du côté du Qatar, on ne croit pas vraiment l’homme d’affaires franco-tunisien. Car pour le propriétaire du Paris Saint-Germain, il est très clair que l’Arabie Saoudite veut défier le Qatar en rachetant l’Olympique de Marseille les deux pays étant lancés dans une guerre commerciale et diplomatique sans pitié. On l’a vu du côté de Newcastle où l’idée de voir l’Arabie Saoudite devenir propriétaire des Magpies a poussé le Qatar, via BeinSports, à monter au créneau, les Saoudiens ayant contribué au piratage XXL de la chaîne sportive qatarie. Et pour l'instant ce dossier est totalement à l'arrêt.

Ce dimanche, dans Le Parisien, on apprend que le Qatar est persuadé que l’Olympique de Marseille va basculer dans les mains saoudiennes tôt ou tard, même si cela se prépare de manière déguisée. « Nous avons des informations sur le fait que l'Arabie Saoudite cherche par tous les moyens à entrer dans le football. Les investisseurs privés agissent en service commandé, les dirigeants tentent d'arriver derrière des sociétés écran », a confié, au quotidien régional, une source proche du Qatar, sans dire si le projet de Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal est à classer dans cette catégorie des dossiers secrètement télécommandés depuis l'Arabie Saoudite pour concurrencer Doha.