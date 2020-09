OM : Le PSG sans étoile, Payet continue de chauffer les Parisiens

Dans : OM.

Ravi après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions, Dimitri Payet avait chambré les Parisiens. Près de trois semaines plus tard, le Marseillais ne regrette absolument pas sa publication.

Dimitri Payet était très attendu ce vendredi en conférence de presse. Et pour cause, les journalistes avaient hâte d’entendre ses explications suite au chambrage de la finale de la Ligue des Champions. Rappelons que le milieu offensif de l’Olympique de Marseille, ravi de la défaite du rival contre le Bayern Munich, avait relayé un montage moqueur sur l’absence d’étoile sur le maillot parisien. Autant dire que sa publication avait fait le buzz. Et dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il se murmure que certains cadres n’ont pas du tout apprécié.

On pouvait donc s’attendre à ce que le Réunionnais vienne calmer le jeu, ne serait-ce que pour éviter de trop chauffer ses adversaires avant de débarquer au Parc des Princes. Mais non, Payet a assumé et en a presque remis une couche. « Avant on se plaignait des joueurs qui faisaient de la langue de bois, maintenant quand on se charrie c’est qu’on cherche le buzz. Ça m'a fait bien rire, rien de plus, a réagi l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne. Je ne le regrette pas, c’est de bonne guerre. Le site du PSG l'avait fait aussi après notre match à Limassol. Entre ennemis, on se charrie, c'est normal. Ça ne me met aucune pression. » A priori, le vainqueur de leur prochaine confrontation ne se gênera pas…