OM : Le PSG est battable, il conseille Villas-Boas

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Ce dimanche soir, c’est une mission très délicate qui attend l’Olympique de Marseille, en déplacement au Parc des Princes. En effet, l’équipe d’André Villas-Boas va tenter à mettre fin à la série de huit ans sans victoire face au PSG. Mais comment s’y prendre pour gêner cette équipe ultra complète du Paris Saint-Germain, qui reste sur deux larges succès de suite contre Nice (1-4) puis Bruges en Ligue des Champions (0-5) ? Ancienne légende de l’OM, Jean-Pierre Papin estime que Marseille doit montrer un visage agressif et offensif pour titiller le Paris Saint-Germain.

« Ce qui m'impressionne c'est de voir autant de force individuelle dans un collectif. C'est l'année où l'équipe est doublé partout et que peut importe qui joue c'est aussi fort à chaque fois. Je pense que cela est une grande force pour ce PSG. Après lorsque l'on joue le PSG on ne doit pas penser à défendre, mais marquer des buts. Mais cela reste l'une des meilleures équipes d'Europe avec un effectif juste hallucinant, mais les Marseillais doivent bousculer Paris en attaquant et en mettant quelques coups, car j'ai l'impression que lorsqu'une équipe joue face à eux il l'a regarde jouer et n'ose pas. Si tu regardes jouer le PSG, t'es mort » a indiqué le consultant de beIN SPORTS, qui sait que la mission sera très délicate… mais pas impossible pour l’OM.