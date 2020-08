OM : Le PSG débarque pour ce Mancunien, c’est fini pour Marseille

Dans : OM.

L’avenir de Bouna Sarr étant incertain, l’Olympique de Marseille s’est placé sur la piste d’un latéral droit de Manchester United. Mais l’apparition de clubs mieux armés comme le Paris Saint-Germain complique sérieusement la donne.

Pablo Longoria devra peut-être rallonger sa feuille de route sur le marché des transferts. Les dossiers du milieu Pape Gueye et du défenseur central Leonardo Balerdi déjà bouclés à son arrivée, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille avait pour missions de recruter un jeune attaquant polyvalent ainsi qu’un latéral gauche pour enfin concurrencer Jordan Amavi. Mais c’est sans compter sur les exigences d’André Villas-Boas. Inquiet pour la suite du mercato, l’entraîneur portugais met la pression sur ses supérieurs afin que chaque départ soit compensé.

C’est pourquoi le vice-champion de France, confronté au possible départ de Bouna Sarr, dont la cote grimpe en Espagne et en Angleterre, se tient prêt à enregistrer la signature d’un latéral droit. Peut-être celle de Diogo Dalot (21 ans). Absent des plans d’Ole Gunnar Solskjaer, le Portugais se retrouve poussé vers la sortie par Manchester United. Voilà qui ressemblait à une occasion à saisir pour l’Olympique de Marseille, jusqu’à l’apparition d’une rude concurrence. En effet, le quotidien O Jogo ajoute Everton et le Paris Saint-Germain parmi les admirateurs de l’ancien joueur de Porto. Autant dire que la piste menant au Mancunien s’annonce compliquée, d’autant que les Red Devils réclameraient environ 10 millions d’euros pour leur flop sous contrat jusqu’en 2023.