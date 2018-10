OM : Le projet McCourt avance, l'OM apporte une preuve à 6ME

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’Olympique de Marseille a inauguré « l’OM-Campus » dans le 9e arrondissement de Marseille.

Un gigantesque complexe destiné au centre de formation de l’OM et à l’équipe féminine. Présent sur place au côté de Jacques-Henri Eyraud, le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta s’est félicité de cette avancée importante pour le projet de Frank McCourt. « Je comparerais cette inauguration à un match gagné. Un gros match gagné, qui a l’importance d’un titre » a carrément expliqué l’ancien directeur sportif du FC Barcelone, qui a fait de la formation l’une de ses priorités depuis son arrivée à Marseille fin 2016.

« Quand je suis arrivé on m’a dit « la formation à Marseille, ça ne marche pas, on a pas de joueurs… » Et pourtant on a joué la finale de l’Europa League avec deux joueurs de chez nous (Lopez et Kamara). Avant on avait l’excuse de ne pas avoir de terrains. Maintenant on les a. Les entraîneurs, on les a, maintenant, c’est à nous de jouer ! Je comparerais cette inauguration à un match gagné. Un gros match gagné, qui a l’importance d’un titre. La formation, les jeunes joueurs, c’est ce qui structure, soutient un club. C’est une manière pour que les supporters se sentent représentés. C’est ça, la vraie structure d’un club ! La première équipe de l’OM, ok, mais tout ce qu’il y a derrière, c’est aussi important… On démarre avec ce lieu magnifique et j’espère que dans quelques temps on fera une fête un peu plus grande avec quelques joueurs de chez nous qui joueront une finale de Ligue des Champions » a confié le directeur sportif olympien au micro de Football Club de Marseille. A l’évidence, les supporters de l’OM apprécieront la création de ce campus, qui prouve l’engagement de Frank McCourt puisque cela a tout de même coûté 6ME à l’homme d’affaires américain.