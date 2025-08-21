OM ‍: Le prix de vente de Rowe dévoilé, c’est une belle surprise

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Jonathan Rowe a trouvé son nouveau club, et l'OM n'a pas trop mal limité la casse avec la vente de son jeune ailier anglais à Bologne.

Poussé dehors bien avant l’altercation avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe va trouver un point de chute loin de l’OM avant Adrien Rabiot. L’ailier anglais se dirige vers Bologne, qui a accéléré ces derniers jours et se prépare à accueillir l’ancien de Norwich. Le deal a été trouvé et selon la presse italienne, la formation de Serie A a fait un dernier effort pour boucler la venue du championnat d’Europe espoirs. Tout est donc réglé puisque l’OM a autorisé le joueur à passer sa visite médicale. Pour que les Rossoblu finalisent cette arrivée, ils ont du lâcher 17 millions d’euros hors bonus, ce qui laisse entrevoir une très belle vente si Jonathan Rowe confirme ses bonnes dispositions des dernières semaines. Il y a en effet 2,5 millions d’euros de bonus éventuels, pour faire grimper l’addition. A cela s’ajoute un intéressement à hauteur de 10 % sur la future revente du joueur. L’Anglais s’est mis d’accord avec Bologne et avait donné sa préférence au club italien malgré des intérêts venus d’autres formations italiennes, mais aussi d’équipes anglaises.

Et maintenant Rabiot

Si le départ de Jonathan Rowe est désormais acquis, celui d’Adrien Rabiot sera en revanche plus compliqué à conclure. Des clubs prestigieux sont intéressés et ont contacté l’OM, qui ne peut toutefois pas se montrer trop gourmand vue la situation et le clash énorme avec le milieu de terrain et son entourage. Un départ à 15 millions d’euros est espéré, et devra être bouclé en 10 jours pour éviter une situation très compliquée si jamais Rabiot restait à Marseille contre son gré.