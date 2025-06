OM ‍: Le prix de Serginho dévoilé, c'est une affaire en or

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Le mercato estival a ouvert ses portes en Ligue 1, et les clubs français s’apprêtent à vivre la traditionnelle valse de leur effectif. L’OM et le LOSC sont au coude à coude pour un jeune ailier évoluant au Danemark.

À l’agonie financièrement, les clubs de Ligue 1 flairent les bons coups. Avec une baisse des droits TV et des pertes financières sèches, l’élite du football français ne vit pas sous les meilleurs auspices. Pourtant, certains clubs préparent la saison prochaine. Le LOSC et l’OM disputeront respectivement la C3 et la C1. Les effectifs doivent donc être étoffés. Lille va vivre un été mouvementé avec un renouvellement de cycle. Edon Zhegrova est sur le départ. Le Kosovar en fin de contrat en 2026 sera vendu cet été. Les Dogues cherchent donc un remplaçant. De son côté, l’OM veut trouver une doublure à Mason Greenwood. Selon le média Jeunes Footeux, les deux clubs ont ciblé le jeune Serginho.

Lille et l’OM à la lutte avec d’autres clubs européens

🇩🇰 Allez, on se repasse le but magnifique de Serginho Andrade 🇨🇻, fantasque et virevoltant ailier de Viborg ☘️, vendredi contre Aalborg !



4 buts ⚽️, 11 passes décisives 🎁 pour le Cap-Verdien de 24 ans cette saison !



Départ attendu cet été. Des amateurs ? 😅 pic.twitter.com/fSpzpGl5AZ — Nordisk Football (@NordiskFootball) April 1, 2025

L’ailier de 24 ans évolue du côté de Viborg au Danemark. Cette saison, le joueur cap-verdien a inscrit trois buts et délivré 13 passes décisives en 16 matchs de championnat danois. En contrat jusqu’en 2026, le club de Viborg pourrait lâcher le joueur dès cet été pour éviter de le voir partir libre. Passé par les catégories jeunes du Benfica, le jeune Serginho a par la suite signé du côté d’Estoril avant de s’envoler pour le Danemark à l’été 2023. Toujours selon le média Jeunes Footeux, Viborg espère en tirer 4 à 5 millions d’euros. Lille s’intéresse fortement au joueur capable d’évoluer des deux côtés du terrain. Marseille serait quant à lui aller aux renseignements. D’autres clubs européens sont intéressés par le joueur, notamment en Turquie.