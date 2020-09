OM : Le point zéro en attaque, AVB flingue aussi cette piste

Dans : OM.

Même s’il n’est plus le responsable attitré du mercato à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas travaille main dans la main avec sa direction pour essayer de renforcer l’équipe.

Avec trois recrues et aucun départ, l’entraineur portugais est plutôt satisfait par la tournure de ce marché des transferts pour le moment. Faire venir un numéro 9 serait ainsi la touche finale, et l’OM effectue actuellement des efforts pour y arriver, y compris sur le plan financier. De quoi provoquer une belle offre pour faire signer Emmanuel Dennis, le buteur de Bruges qui avait brillé la saison dernière en Ligue des Champions. Un montant de 15 ME avait même été évoqué pour convaincre le club belge. Mais ce recrutement ambitieux, André Villas-Boas l’a balayé promptement en conférence de presse.

« Emmanuel Dennis ? Non ce n’est pas vrai, je n’ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne l’ai jamais voulu, il n’a jamais été dans ma liste prioritaire, ni dans ma deuxième liste. D’autres noms mais pas lui », a lancé l’entraineur de l’OM. A moins d’un gigantesque coup de bluff, cette piste menant au Nigérian est donc à oublier, tout comme celle menant à El Bilal Touré, qui sera conservé par le Stade de Reims cette saison. Retour donc au point zéro pour l’OM dans dossier, à moins de trois semaines de la fin du marché des transferts. Inquiétant quand on voit le rendement offensif de l’OM sans Dario Benedetto, comme ce fut le cas ce jeudi soir au Stade Vélodrome face à l’OM.