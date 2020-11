OM : Le podium, Thauvin se fixe une mission avant de partir

Dans : OM.

En dépit d’une saison contractuelle délicate, Florian Thauvin conserve un niveau de performance extrêmement élevé à l’Olympique de Marseille.

L’incertitude qui plane autour de son avenir ne semble pas avoir d’emprise sur Florian Thauvin. Et pour cause, le champion du monde 2018 a beau être en fin de contrat à l’issue de la saison, il continue de porter Marseille sur ses épaules comme il le fait régulièrement depuis 2013. De retour après une saison blanche, le natif d’Orléans affole déjà les compteurs avec cinq buts et trois passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1, et un impact direct sur les grosses affiches avec notamment un but au Parc des Princes et une passe décisive face à l’OL.

Poussif dans le jeu, Marseille peut donc compter sur un Thauvin toujours au top. Il faut dire qu’au vu de sa situation contractuelle et des incertitudes liées à son avenir, l’ailier de 27 ans a tout intérêt à être performant. Pour convaincre Marseille ou d’autres clubs de lui proposer un beau contrat à l’avenir, mais également pour laisser le club phocéen en Ligue des Champions s’il venait à partir cet été, comme le souligne très justement France Football. « Florian Thauvin est à un tournant de sa carrière et pourtant, on ne le voit pas se lamenter fortement sur son sort ou chercher à créer des brouilles ci et là. Par respect pour l'OM, même s'il n'est pas prolongé, il est fort à parier que l'ailier de formation ira jusqu'au bout de sa mission : objectif minimum, podium pour le club phocéen », confie le magazine dans son édition du jour. Pour atteindre cet objectif, Florian Thauvin devra néanmoins être accompagné par ses coéquipiers, lesquels devront hausser leur niveau de jeu. C’est par exemple le cas de Dimitri Payet et Dario Benedetto, décevants depuis le début de la saison…