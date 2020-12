OM : Le plan est prêt, Kamara va prolonger et partir !

Dans : OM.

Révélé au grand public depuis quelques saisons maintenant, Boubacar Kamara est l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif marseillais.

Formé à l'OM, le joueur de 21 ans s'est rapidement imposé comme un élément important au sein de l'équipe d'André Villas-Boas. Malgré l'intérêt de gros clubs et des négociations qui avaient tardé, le défenseur avait finalement prolongé avec son club en 2019, et ce jusqu'en juin 2022. Aujourd'hui courtisé par Manchester City, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone, Boubacar Kamara fait partie des joueurs à la plus forte valeur de l'effectif de l'OM. Jacques-Henri Eyraud estime que le club pourrait récupérer environ 60 millions d'euros avec la vente de son joueur. Pour Bastien Cordoleani, intervenant pour Le Phocéen, l'avenir de "Bouba" est tout tracé, et malheureusement ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les supporters de l'Olympique de Marseille.

« Je pense qu'il va partir de l'OM et que sa prolongation sera un deal gagnant-gagnant entre le joueur et le club. Ce n'est pas très kiffant pour les supporters, mais c'est le foot d'aujourd'hui. Même s'il est très fort techniquement, il y a des choses qu'il peut mieux faire. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans, c'est la première saison où il enchaine énormément de matchs et il faut qu'il digère ça. Ce que je souhaite, c'est qu'il reste un an de plus minimum, pour qu'il continue d'apprendre et de progresser, comme il l'a dit lui-même, en Coupe d'Europe », explique le spécialiste du scouting et du management des jeunes joueurs . Sélectionné avec les équipes de jeunes des Bleus depuis les -17 ans et actuellement avec les Espoirs, Boubacar Kamara compte sur un transfert dans un très gros club pour gagner en visibilité et pouvoir toquer à la porte de l'équipe de France A. L'Olympique de Marseille fera financièrement une bonne affaire, mais sur le plan sportif il en va probablement autrement.