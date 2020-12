OM : Eyraud demande 60 ME pour Kamara, et il y croit

Dans : OM.

Excellent la saison dernière, Boubacar Kamara confirme son talent depuis la reprise des compétitions au mois de septembre avec l’OM.

Véritable taulier d’André Villas-Boas, l’international espoirs français est une valeur sûre du coach portugais au poste de milieu défensif. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, « Bouba » comme il est affectueusement surnommé dans le vestiaire olympien, a toujours tenu son rang. Et cela n’a pas échappé aux cadors européens. Outre le FC Barcelone, Manchester City, la Lazio Rome ou encore le Bayern Munich surveillent avec attention les prestations de Boubacar Kamara. Des intérêts de toutes parts qui donnent des ailes à Jacques-Henri Eyraud, lequel a fait savoir aux différents clubs intéressés que le tarif de Boubacar Kamara avait été revu à la hausse selon le Mundo Deportivo.

Le média indique dans son édition du jour que le minot de l’Olympique de Marseille est désormais estimé à près de 60 ME par Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria. Un tarif XXL qui devrait refroidir un certain nombre de clubs intéressés à l’instar de Barcelone, qui n’est clairement pas en mesure de faire des folies au vu de la teneur de ses finances. En revanche, des clubs comme le Bayern Munich ou Manchester City pourraient être en mesure de satisfaire les attentes de Jacques-Henri Eyraud. Du côté des supporters olympiens, certains ont déjà suggéré l’idée d’inclure Michaël Cuisance dans une éventuelle transaction avec le Bayern Munich. Rappelons que le milieu français de 21 ans n’est que prêté par le champion d’Allemagne en titre à l’OM cette saison et qu’il sera difficile pour Marseille d’obtenir son transfert définitif, sans grosse vente en contrepartie.