OM ‍: Le nouveau salaire d'Aubameyang a fuité

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a bouclé le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel a fait de gros efforts financiers pour rendre possible cette signature.

En concurrence avec le richissime club saoudien d’Al-Ettifaq, l’Olympique de Marseille a obtenu ce samedi le « oui » de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais, auteur de 30 buts sous le maillot de l’OM en 2023-2024 avant de partir à Al-Qadsiah, va s’engager pour deux ans en faveur du club phocéen soit jusqu’en juin 2027. Un très joli coup de la part de Marseille, qui profite de la résiliation de contrat de l’ex-attaquant de Saint-Etienne pour le récupérer gratuitement, comme il y a deux ans. Mais les conditions salariales de Pierre-Emerick Aubameyang n’auront plus rien à voir avec celles de son premier passage au Vélodrome. Le compte insider La Tribune OM, souvent bien informé sur les dessous du mercato olympien, l’a confirmé.

Aubameyang a fait un gros effort pour signer à l'OM

Aubameyang dit officiellement oui à l'OM ! https://t.co/boqJjJBI2X — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

Selon lui, l’attaquant gabonais passé par Chelsea et Arsenal touchera un salaire deux fois moins important. Une belle preuve d’amour de la part de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel a refusé un pont d’or d’Al-Ettifaq pour revenir du côté de l’OM. « A peu près 350k mensuel (brut) compliqué d'avoir le salaire exact à l'instant T. Mais ça devrait le situer un peu en dessous d'un Greenwood. Lors de son premier passage il était à un peu plus de 600k mensuel (brut) » a lancé sur X le compte insider, interrogé par plusieurs internautes sur les chiffres de ce come-back. En attendant des confirmations à ce sujet, on pourra en tout cas noter le très gros effort financier consenti par Pierre-Emerick Aubameyang, dont le salaire à Al-Qadsiah était estimé à plus d’un million d’euros par mois.