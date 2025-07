Aubameyang dit officiellement oui à l'OM ‍!

Tout est bouclé pour le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. L’attaquant gabonais, qui a refusé une offre d’Al-Ettifaq, va signer un contrat de deux ans en faveur du club phocéen.

En discussions depuis plusieurs jours, Pierre-Emerick Aubameyang et l’Olympique de Marseille sont tombés d’accord. Officiellement libre depuis la résiliation de son contrat avec Al-Qadsiah jeudi, l’attaquant gabonais était ciblé par l’OM dans l’optique d’un grand retour, mais pas uniquement. Ces dernières heures, le club saoudien d’Al-Ettifaq a fait le maximum pour détourner « Auba » de Marseille, avec une offre juteuse sur le plan financier. Les dirigeants et les supporters olympiens ont tremblé, mais c’est finalement bien vers un retour de l’attaquant de 36 ans en Provence que l’on se dirige.

