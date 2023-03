OM : Le niveau de Balerdi, Benoît Cheyrou est choqué

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM a été accroché par Strasbourg (2-2) en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Leonardo Balerdi, exclu en première période, concentre les critiques.

L'OM a décidément du mal à faire la différence à domicile depuis le début de l'année 2023. Contre Strasbourg ce dimanche soir, les hommes d'Igor Tudor pensaient sans doute avoir fait le plus dur en menant 2 buts à 0 malgré leur infériorité numérique. Mais les Alsaciens ont su se faire justice pour réduire la marque puis égaliser. Un nouveau faux pas pour les Phocéens, qui voient le RC Lens revenir menacer la place de dauphin de l'OM. L'exclusion précoce de Leonardo Balerdi en première période aura aussi porté préjudice aux Marseillais dans leur gestion du match. L'Argentin clive toujours autant dans la cité phocéenne. Et Benoît Cheyrou n'est pas un grand fan de l'ancien Dortmund.

Balerdi, des attitudes qui interpellent à l'OM

Un supporter de l’OM a entamé une grève de la faim et s’est posté devant la Commanderie. 😅



Il réclame le départ de Léo Balerdi. 😭 pic.twitter.com/o2Fx2bBnmN — BeFootball (@_BeFootball) March 13, 2023

Ce dimanche soir au micro de Prime Video, le consultant a eu des mots durs envers Balerdi. « On se rappelle du but de Brahimi avec Nice ici où il avait ouvert le mauvais côté pour un défenseur. Il a des attitudes parfois, en un contre un, qui peuvent choquer certains défenseurs. Ce but contre Nice avec cet angle ouvert sur le pied gauche de Brahimi, j'ai été choqué personnellement et pourtant je n'étais pas défenseur, mais milieu. Dans les attitudes défensives, je n'étais pas plus rapide que Balerdi, et parfois, c'est difficile de défendre avec un déficit de vitesse - c'est son cas -, mais par contre, il y a une orientation du corps possible pour essayer d'écarter le joueur vers l'extérieur même en étant lent », a indiqué Benoît Cheyrou, conscient des lacunes dans le jeu de Balerdi. A noter qu'un drôle de fan de l'OM est arrivé ces dernières à la Commanderie pour protester contre le défenseur argentin. Son objectif : faire une grève de la faim jusqu'au départ du joueur marseillais...