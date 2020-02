OM : Le néant derrière Payet, il flippe pour Marseille

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace à Lille dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1.

Un véritable choc pour l’équipe d’André Villas-Boas, lequel doit néanmoins composer sans son maître à jouer, Dimitri Payet. Malgré son statut de solide dauphin du PSG, l’OM ne sera donc pas favori à Lille ce dimanche soir. Il faut dire que le technicien portugais ne dispose pas d’un effectif très riche afin de compenser les absences. Le match de mercredi en Coupe de France face à Lyon l’a prouvé puisque Marseille, privé de Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic, a affiché trop de limites pour venir à bout d’une équipe lyonnaise pourtant pas dans un grand soir.

Les limites de l’effectif marseillais sont très inquiétantes dans l’optique de la fin de saison selon Jonatan MacHardy, pas totalement rassuré pour le podium. « Ce qui est dramatique, c’est que quand tu fais la liste des joueurs offensifs pour l’OM, tu as Payet, Germain, Sarr, Benedetto et Aké. L’effectif est finalement très pauvre. C’est déjà un miracle que Marseille soit deuxième. Avec l’accumulation des blessures, je suis très inquiet. On en est là et je pense que Khaoui va jouer beaucoup plus que prévu » a indiqué le consultant de RMC, pour qui l’Olympique de Marseille est encore très loin d’avoir assuré sa place sur le podium de la Ligue 1. Le discours serait toutefois bien différent en cas de succès dans le Nord ce dimanche soir. Car malgré l’absence de Payet, André Villas-Boas sera en mesure d’aligner une équipe compétitive avec sa défense type, son milieu type, et une attaque composée de Bouna Sarr, Nemanja Radonjic et Dario Benedetto.