OM : Le mystère Thauvin s'épaissit à Marseille

En difficulté depuis le début de l’année 2021, Florian Thauvin retrouve des couleurs sous les ordres de Jorge Sampaoli à l’OM.

Aligné à un poste inhabituel pour lui de milieu de terrain, Florian Thauvin s’est beaucoup dépensé contre Rennes mercredi dernier et a été récompensé face à Brest samedi après-midi. Buteur décisif à deux minutes de la fin du match, le champion du monde s’impose comme un joueur clé du dispositif tactique de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, l’entraîneur argentin de l’OM a d’ores et déjà fait savoir qu’il souhaitait conserver Florian Thauvin la saison prochaine, alors que le contrat de l’international tricolore expire au mois de juin. Également présent devant les micros la semaine passée, Florian Thauvin a ouvert la porte à une prolongation, faisant clairement savoir que le départ de Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Pablo Longoria à la présidence du club avaient changé la donne et redistribué toutes les cartes.

Valence se place, Longoria s'active

La prolongation ou non de Florian Thauvin à l’OM dépendra également des offres que l’attaquant marseillais recevra dans les prochaines semaines. Tandis que son nom est régulièrement associé au FC Séville, à l’Atalanta Bergame et à Leicester, il semblerait qu’un quatrième prétendant se soit récemment manifesté. Selon les informations obtenues par Calcio Mercato, Florian Thauvin est sur la short-list du FC Valence, qui cherche à se renforcer à moindre coût et qui aimerait rafler la mise en s’octroyant les services de Florian Thauvin pour zéro euro. Pour l’heure, impossible de savoir si cette piste tient la route pour l’ailier droit de l’OM. Ce qui est en revanche certain, c’est que Pablo Longoria devrait s’activer dans les semaines à venir pour tenter de prolonger son joueur. Dimanche, le journaliste italien Nicolo Schira expliquait que le président marseillais avait proposé à Florian Thauvin une prolongation de quatre ans supplémentaires avec un salaire annuel de 3 millions d’euros. Une proposition honnête dans le contexte actuel, que Florian Thauvin et son agent Jean-Pierre Bernès prendront le soin d’étudier.