OM : 3 ME par an, Longoria se bouge pour garder Thauvin

A son aise contre Rennes mercredi (1-0), Florian Thauvin a délivré l’OM samedi après-midi face à Brest au Stade Vélodrome (3-1).

Pas toujours indiscutable aux yeux de Nasser Larguet, le champion du monde 2018 ne réalise pas la plus belle saison de sa carrière. Malgré tout, après un an d’absence, Florian Thauvin fait tourner son compteur avec 7 passes décisives et 8 buts depuis le début de la saison. Des chiffres qui en font un cadre aux yeux de Jorge Sampaoli, lequel a bien l’intention de faire revivre Florian Thauvin. L’Argentin compte sur son meilleur buteur, et Pablo Longoria en a bien conscience puisque selon Nicolo Schira, le président de l’OM a proposé une prolongation de contrat à Florian Thauvin, dont le bail expire au mois de juin.

Le journaliste croit savoir que l’Olympique de Marseille propose à Florian Thauvin de prolonger jusqu’en juin 2025 avec un salaire annuel de 3 millions d’euros. En attendant de savoir si l’attaquant de l’OM acceptera cette offre, il est important de souligner que plusieurs clubs européens continuent de suivre la situation de Thauvin avec la plus grande attention. L’insider italien dévoile que le FC Séville ainsi que Leicester sont notamment sur les rangs, prêts à dégainer une proposition pour s’octroyer les services de l’attaquant de Marseille.

Présent en conférence de presse vendredi après-midi à la veille de la réception de Brest, Florian Thauvin avait lancé un pic à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud pour expliquer sa situation contractuelle. « Un joueur en fin de contrat se pose toujours des questions et n’est pas à 100%. On se retrouve dans cette situation après une décision de l’ancienne direction, il fallait l’assumer. Mais les cartes sont redistribuées avec la nouvelle direction » avait-il indiqué. Avec Pablo Longoria aux commandes, tout semble possible dans la mesure où Thauvin a indiqué que les relations avaient toujours été excellentes entre son entourage et le président espagnol de l’OM.