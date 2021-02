OM : Le miracle italien, Strootman fait saliver au mercato

Dans : OM.

Totalement inutilisé par André Villas-Boas lors de la première partie de saison, Kevin Strootman a été prêté au Genoa durant le mercato hivernal.

Très actif au mois de janvier, Pablo Longoria a accepté que l’OM prenne en charge la moitié du salaire de l’international néerlandais afin que celui-ci ait l’occasion de se relancer au Genoa. Sur le papier, l’opération ne semblait pas véritablement avantageuse pour le club phocéen, qui continue de payer près de 250.000 euros par mois pour Kevin Strootman, sans pouvoir le compter au sein de son effectif. Mais sur le long terme, le plan du directeur sportif espagnol risque bien de porter ses fruits. Et pour cause, l’international néerlandais s’est relancé au Genoa en enchaînant les bonnes performances dans un championnat qu'il connaît sur le bout des doigts, ce qui fait dire au président du club italien que Kevin Strootman sera un joueur très courtisé l’été prochain.

« Au début, nous étions les seuls à avoir eu l'idée d'un retour en Italie, il (Kevin Strootman) était sorti des radars, son temps de jeu assez bas en avait découragé plus d'un. Je dois remercier Pablo Longoria qui a tenu parole. Cagliari s'est inséré à la dernière minute mais il leur a dit que Kévin n'était plus en vente. Ensemble, on s'est dit que chemin faisant, on penserait au transfert définitif. Or, j'ai la sensation qu'il va vite être suivi par des clubs importants » a confié Francesco Marroccu dans les colonnes du journal L’Equipe. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille trouvera cette fois un club susceptible d’assumer 100 % du salaire de Kevin Strootman. En attendant, l’opération conclue par Pablo Longoria au mois de janvier a permis à Frank McCourt de réduire la masse salariale du club phocéen, c’est déjà ça…