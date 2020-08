OM : Le Mexique climatise Marseille avec Juan Macias

Dans : OM.

Désireux de renforcer son secteur offensif au mercato, André Villas-Boas souhaite recruter un véritable concurrent à Dario Benedetto à l’OM.

Le message envoyé à Kostas Mitroglou et à Valère Germain est clair : l’Olympique de Marseille vise un joueur d’un calibre supérieur pour doubler le poste de Dario Benedetto la saison prochaine. Dans cette optique, André Villas-Boas a d’ores et déjà transmis une liste de quatre attaquants à Jacques-Henri Eyraud et à Pablo Longoria. Selon les informations communiquées ce dimanche par L’Equipe, le grand espoir mexicain Juan Macias fait partie de cette short-list. Mais pour l’OM, qui doit impérativement vendre avant de se lancer dans un dossier avoisinant les 10 ME, il sera très compliqué de rafler la mise…

Une tendance confirmée par le journaliste mexicain Fernando Cevallos, pour qui la Real Sociedad a un temps d’avance sur l’Olympique de Marseille afin de boucler le dossier Juan Macias. L’insider de BeInSports dévoile notamment que le club espagnol a proposé 12 ME afin de recruter le joueur tandis que Jacques-Henri Eyraud n’aurait posé que 10 ME sur la table pour acquérir 80 % des droits économiques du Mexicain. La tendance est donc plus que jamais à un départ à la Real Sociedad pour Juan Macias, dont le profil plaisait énormément à André Villas-Boas afin de renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen va désormais devoir piocher dans les trois autres noms de la liste du Portugais. Une short-list dans laquelle ne se trouve pas Mbaye Niang, selon les informations de L’Equipe, qui affirme ce dimanche que l’OM n’est pas intéressé par le Sénégalais, trop cher et dont le profil ne colle pas totalement à ce que souhaite AVB.