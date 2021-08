OM : Le mercato s’écroule, Adriana Durdevic a tranché

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L’OM est prêt à accepter une belle offre pour Caleta-Car. Mais le défenseur croate n’est pas emballé par Wolverhampton, et son épouse encore moins.

Les heures passent et l’OM a toujours besoin de vendre pour pouvoir faire venir de nouveaux joueurs, y compris sous la forme d’un prêt comme c’est le cas avec Amine Harit. Les regards se sont tournés dans un premier temps vers Boubacar Kamara, mais l’international espoir français n’a absolument aucune piste sérieuse ce mardi matin. Ce n’est pas le cas de Duje Caleta-Car, qui a fait l’objet d’une offre jugée sérieuse de la part de Wolverhampton. Le club anglais a ainsi lâché 18 millions d’euros pour s’offrir le défenseur central de l’OM. Poussé vers la sortie, le Croate n’est pas du tout considéré comme un joueur majeur par Jorge Sampaoli, qui a bien compris l’importance dans ce dossier et n’a toujours pas convoqué l’ancien de Salzbourg pour le moindre match jusqu’à présent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Ćaleta-Car (@adrianadurdevic)

De quoi l’inciter à accepter la proposition de Wolverhampton. Déçu de ne pas attirer l’oeil d’un club de Premier League plus prestigieux, Caleta-Car a répondu par la négative. Malgré la perspective inquiétante de faire une saison avec peu de temps de jeu, et donc d’avoir des courtisans encore moins prestigieux dans quelques mois, le défenseur de l’OM n’est pas chaud du tout pour changer d’air. Surtout dans cette direction. Selon La Provence, son épouse, la plantureuse Adriana Durdevic, vient de donner naissance à leur premier enfant, et n’a pas du tout envie de rejoindre la banlieue de Birmingham et son climat très loin d’être méditerranéen. Si en plus de cela, le prestige des Wolves ne fait pas rêver le joueur, le refus est pour le moment ferme. Dommage car l’OM était prêt à laisser filer le Croate sans problème contre ce chèque de 18 millions d’euros qui aurait pu décanter le reste du mercato marseillais.