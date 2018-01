OM : Le mercato part en vrille, le prix de cette piste hivernale le confirme !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En grande forme, l’Olympique de Marseille n’est pas dans l’obligation de recruter au mercato. Néanmoins, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta « restent à l’affût d’une bonne opportunité », comme ils aiment le répéter à chaque interview. En attaque, le nom de Daniel Sturridge a filtré. Mais visiblement, l’international anglais n’a plus rien d’une bonne affaire. Remplaçant à Liverpool, l’ex-buteur de Chelsea est très courtisé en Europe et son prix est actuellement en train de monter en flèche.

Un prix hallucinant de 60 ME fixé par Liverpool pour Sturridge ?

D’après les renseignements obtenus par The Sun, Jürgen Klopp attendrait désormais près de 60ME pour lâcher son buteur au mercato, rien que ça. Une somme qui n’a plus rien à voir avec le prix initial qui avait été communiqué par les Reds, à savoir 30ME (au maximum). A ce tarif-là, Marseille ne tentera évidemment aucune approche. Egalement intéressée, l’Inter Milan devrait lâcher l’affaire et se concentrer sur d’autres pistes. Le FC Séville reste (pour l’heure) l’équipe la plus intéressée par Daniel Sturridge selon Gianluca Di Marzio, qui ne confirme par les informations du Sun concernant le tarif exorbitant du joueur. Le club andalou négocierait un prêt avec option d’achat pour l’attaquant de 27 ans. Reste à savoir si un accord sera trouvé et donc si l’OM pourrait nourrir des regrets dans les semaines à venir…