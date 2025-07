OM ‍: Le mercato n'avance pas, l'appel au calme

Le mercato de l’Olympique de Marseille fait partie des plus commentés de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne est en pleine préparation de sa saison. Une année où les hommes de Roberto de Zerbi vont retrouver la Ligue des champions. Sur le front offensif, la venue de Pierre-Emerick Aubameyang cristallise les débats.

Attaquant de l’Olympique de Marseille durant une saison en 2023/2024, Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être proche d’un retour du côté du sud de la France. Depuis plusieurs jours les observateurs s’emballent sur la situation de l’ancien stéphanois. L’OM cherche un élément en plus sur son front offensif afin d’épauler Amine Gouiri et pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. L’international gabonais (77 sélections, 31 buts) a par ailleurs résilié son contrat à un an de son terme avec le club d’Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Pisté par l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur d’Arsenal pourrait finalement rebondir dans le championnat saoudien du côté de Al-Ettifaq.

🚨🇬🇦 Understand Pierre-Emerick Aubameyang has now signed his contract termination at Al Qadsiah.



Auba, free agent and ready for new chapter after 21 goals and 4 assists in 36 games last season in Saudi.



Olympique Marseille, in concrete talks with his camp over two year deal. 👀 pic.twitter.com/jHtTQhyBUZ